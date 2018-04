Crazy for football: l’Amministrazione comunale di Gerenzano, il Comitato Sport Integrati Gerenzano e un gruppo di volontari hanno organizzato per lunedì 9 aprile, alle 21 nell’Auditorium Verdi in via Manzoni, la presentazione del libro “Crazy for football”.

Crazy for football all’auditorium di Gerenzano

Il libro racconta l’esperienza dei ragazzi della Nazionale Italiana di Calcio a cinque per persone con disagio mentale durante i mondiali di Osaka del 2016. D urante l’evento è stato girato l’omonimo documentario diretto da Volfango de Biasi che ha vinto il premio David di Donatello (come miglior documentario) nel 2017 e che viene proiettato nei cinema con il patrocinio della UEFA. Alla serata, ricca di spunti profondi e aneddoti divertenti, interverranno il dott. Santo Rullo (lo psichiatra che ha seguito dall’inizio la nascita della squadra), Enrico Zanchini (il Commissario Tecnico), Francesco Trento (autore del libro e sceneggiatore del documentario) e Ruben Carini, Capitano della Nazionale Italiana per pazienti psichiatrici. Verrà inoltre presentata la prossima edizione dei mondiali che si svolgeranno a Roma dal 13 al 16 maggio.