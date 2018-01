Cristina Plevani: dal Grande Fratello alle casse di un supermercato.

Cristina Plevani dal Grande Fratello ad un supermercato

Nata a Iseo il 17 giugno del 1972. Cristina Plevani ha conquistato la notorietà vincendo la prima edizione del reality show televisivo “Il grande fratello” nel 2000 e alla sua “avventura” nella casa con Pietro Taricone. Da lì, per qualche anno, ha calcato il palcoscenico nel mondo dello spettacolo. Poi ha deciso di lasciare tutto e di diventare istruttrice di nuoto e fitness in un centro sportivo nel bresciano. Ora lavora in un supermercato come cassiera part-time.

In molti puntano il dito, parlando del suo come l’ennesimo caso in cui il mondo dello show business prima ti usa poi ti getta. Ma Cristina non ci sta e con uno sfogo sui social ha rivendicato la sua possibilità di scegliere da sé la sua stessa vita. Di non essere etichettata come una “sfigata” solo perché la strada intrapresa nel 2000 alla fine è arrivata alla sua fine.

Lo sfogo della Plevani

“Chi stabilisce chi è uno sfigato e chi no? Noi? E magari facendo il paragone con la nostra vita o con quella che vorremmo vivere?”, questo lo sfogo di Cristina Plevani sui social.

L’intero sfogo su Brescia7giorni.it