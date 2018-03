Lo Stadio San Siro, dal prossimo settembre, aprirà le porte agli sposi che decideranno di coronare il loro loro amore nel giorno più bello della loro vita nello stadio milanese per eccellenza. Il Meazza ha ufficialmente inaugurato le tre sale che ospiteranno i ricevimenti nuziali. La celebrazione dovrà avvenire però a palazzo Marino o nelle sedi municipali. Il tutto, ovviamente, senza intralciare i programmi delle squadre calcistiche quali Inter e Milan.

Le tre sale

La “Sala Executive” può ospitare 700 persone a buffet, o 400 sedute al tavolo, con vista direttamente sul campo da gioco dal primo anello rosso. La “Sala Arancio”, sotto all’omonima tribuna del primo anello, offre invece due ambienti collegati con una scala e la possibilità di accogliere poco meno di mille persone. Più intima la “Executive 3” , anche questa al primo rosso, che ospita 150 invitati. Affidarsi o meno ad un catering esterno sarà una scelta degli sposi che in caso potranno optare anche i cuochi di San Siro. Non sono ancora stati resi noti i prezzi del ricevimento ma, con molta probabilità, non sarà un party nuziale economico, ma sicuramente di grande effetto.