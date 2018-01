Il Ministero stanzia 1, 4 miliardi di euro per il tpl, e Riccardo De Corato chiede al sindaco di Milano Sala di bloccare l’aumento dei biglietti della metro a due euro.

De Corato all’attacco

“Dopo quello che l’Assessore Granelli ha definito un ottima notizia, e cioè che il Governo ha stanziato per il Tpl per Milano 400 milioni, permettendo, secondo le sue parole, di andare avanti nei progetti di potenziamento delle infrastrutture del trasporto pubblico in città e nei territori dei Comuni della Città metropolitana”, sarebbe giusto che si aggiungesse la notizia che il Comune di Milano e il suo Sindaco, Giunta e maggioranza rinuncino all’aumento del biglietto di bus,tram e metropolitane di 0,50 centesimi nel 2019″. Decisione, contro cui era scattata anche una raccolta firme.

“Non metta le mani nelle tasche dei Milanesi”.

“Visto che Sala ha redarguito il suo Governo prima e poi ha bussato a porte sbagliate come quella della Regione, adesso ha un bel gruzzoletto non lo dissipi in opere inutili e costose e faccia a meno a questo punto di mettere le mani nelle tasche dei milanesi e gli faccia questo regalo per l’Epifania!”, chiosa Riccardo De Corato ex Vice-Sindaco di Milano e Capo-Gruppo di Fdi in Regione Lombardia in merito ai 400 milioni stanziati dal Governo per il Tpl del Comune di Milano.