Debito responsabile e sovraindebitamento, il punto insieme al direttore della Caritas.

Debito responsabile serata a tema venerdì 19 all’oratorio

«Il sovraindebitamento e la cultura del debito responsabile». Se ne parlerà venerdì 19, alle 21, all’oratorio S. Giovanni Bosco di via Sant’Alessandro, 1. A organizzare l’incontro è il centro Culturale Don Milani. Al tavolo dei relatori ci sarà Luciano Gualzetti, direttore della Caritas ambrosiana e presidente della fondazione San Bernardino onlus. “Il fenomeno del sovraindebitamento delle famiglie sta diventando un fenomeno sempre più diffuso”, spiegano gli organizzatori. “Spesso alimentato anche dalla incessante pubblicità per il credito al consumo. Ma soprattutto in questi tempi, dalle diminuite possibilità economiche di molte persone e nuclei famigliari”. E proseguono: “Le famiglie ottengono sempre più facilmente dei finanziamenti. Molto spesso, a tassi elevati che si accumulano molto rapidamente. Tanto che le entrate mensili non bastano più per pagare le rate dei molti finanziamenti sottoscritti.

La Fondazione San Bernardino Onlus

La Fondazione San Bernardino Onlus si è costituita nel 2004 promossa dalle Diocesi lombarde. Opera nei vari territori attraverso le Caritas diocesane per la promozione di una maggiore giustizia sociale. Ha quindi lo scopo di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno. “In particolare nelle situazioni di indebitamento, per prevenire il ricorso all’usura”. Per informazioni: www.centroculturaledonmilani.weebly.com – centroculturaledonmilani.10@gmail.com.