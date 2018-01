Debito responsabile se ne è parlato con Luciano Gualzetti, direttore della Caritas ambrosiana.

Debito responsabile la serata è stata organizzata dal Centro culturale don Milani

Più di ottanta persone, provenienti anche dai paesi limitrofi, sono intervenute per ascoltare Luciano Gualzetti. Il direttore della Caritas ambrosiana e presidente della Fondazione San Bernardino onlus ha parlato di sovraindebitamento e cultura del debito responsabile. L’incontro verteva infatti sulla analisi del fenomeno, sempre più dilagante, dell’eccessivo indebitamento delle famiglie. Alimentato e incentivato anche dal fenomeno dilagante del credito al consumo. Gualzetti ha riflettuto sul passaggio dalla cultura del risparmio, diffusa fino a qualche decennio fa, alla cultura dell’indebitamento che ha iniziato a prendere piede dagli anni ‘80 con il fenomeno del consumismo.

Fondo Famiglia-Lavoro e fondazione San Bernardino

La serata è proseguita con la presentazione dell’attività che dal 2004, anno dell’istituzione a livello diocesano del fondo famiglia–lavoro, la fondazione San Bernardino onlus svolge in sinergia con i gruppi di ascolto delle Caritas locali. Non solo della diocesi di Milano, ma di tutte le diocesi lombarde. Direttori e funzionari di banca in pensione con solide competenze in materia economica e finanziaria si mettono a disposizione. A loro vengono indirizzate le persone che chiedono aiuto ai Centri d’ascolto Caritas. L’aiuto spazia dal semplice supporto nella gestione attenta e oculata del bilancio famigliare, fino all’intervento più importante di accesso al fondo antiusura.

Dibattito partecipato e costruttivo

Costruttivo e partecipato il dibattito finale moderato dal presidente del Centro culturale don Milani Fabio Reina. Grazie agli interventi del parroco don Vinicio Viola, del sindaco Luigi Monza, e di chi in ambito comunale si occupa di aiuto e sostegno alle famiglie. Oltre che di varie altre persone intervenute alla serata. Si è trattato del primo di una serie di appuntamenti organizzati per il 2018 dal Centro culturale don Milani. Il programma completo è riportato alla pagina «Le iniziative in calendario» del sito internet www.centroculturaledonmilani.weebly.com.