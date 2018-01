Un nuovo defibrillatore a Magenta grazie all’Azienda Speciale Multiservizi (Asm).

Defibrillatore, dove e come

Asm srl ha a cuore la città di Magenta. L’azienda ha aperto il nuovo anno installando in via Crivelli, in prossima dell’ingresso della propria storica sede al civico 39, un defibrillatore al servizio della comunità. È uno strumento operativo 24 ore su 24 contraddistinto dalla sigla AED (Automated External Defibrillator), indispensabile per salvare una vita in caso di emergenza (arresto cardiaco). Con questa iniziativa ASM ha reso “cardioprotetta” la zona di via Crivelli, che è interessata da un intenso traffico veicolare ma anche pedonale in quanto si trova in un’area residenziale con uffici e perfino un centro di formazione.

Parla il direttore

«L’installazione del defibrillatore è un servizio utile per la comunità che rafforza il legame della nostra azienda con il territorio. – afferma il direttore Aldo Amadori – Abbiamo voluto dotare anche la zona dove ha sede Asm di un importante strumento che permette di salvare la vita, potenziando così la rete locale dei defibrillatori».

Il defibrillatore è collegato a una centrale di controllo ed è costantemente monitorato. In caso di necessità permette seguendo delle istruzioni e una voce guida di intervenire tempestivamente, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari.

Asm dispone di personale che, nel rispetto della normativa, è stato abilitato all’utilizzo del defibrillatore. Questi strumenti semiautomatici salvavita sono progettati per essere utilizzati da chiunque abbia effettuato un breve training formativo come previsto dalla legge, basta essere pronti ad intervenire.