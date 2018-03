Defibrillatori a Castano Primo, il Comune informa i cittadini come trovare i Dae presenti sul territorio.

Defibrillatori a Castano: l’applicazione

L’Amministrazione informa i castanesi che dal 15 marzo, scaricando l’applicazione “DAEdove!”, è possibile trovare l’elenco e la relativa ubicazione dei dispositivi Dae presenti sul territorio di Castano Primo.

“DAEdove!”

“DAEdove!” è un’applicazione gratuita creata per fornire all’utente una mappa dei defibrillatori semiautomatici esterni presenti sul territorio nazionale. Ogni defibrillatore segnalato sulla mappa è supportato da informazioni quali l’indirizzo di ubicazione dello stesso, il recapito telefonico del proprietario, gli orari di disponibilità dell’apparecchiatura. Ovviamente è un’app totalmente gratuita per gli utenti e fornisce una lista completa ed aggiornata di tutti i defibrillatori semiautomatici esterni più vicini in base al punto in cui ci si trova (localizzazione Gps). A questo si aggiungono anche servizi in più, come le informazioni complete (indirizzo, recapito telefonico, scadenze e orari di disponibilità del Dae) e la possibilità di segnalare la presenza di un defibrillatore nuovo, oppure esistente non segnalata.

Castano ha così deciso di segnalare i defibrillatori presenti sul suolo cittadino.