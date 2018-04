“Sono arrivata alle 8.30 e sono venuta via intorno alle 11.00: erano al numero 147. E io avevo il 190”.

Delirio al centro prelievi del sangue dell’ospedale di Magenta

Come ci riferisce una lettrice, oggi, lunedì 30 aprile, il centro prelievi del sangue dell’ospedale di Magenta era nel caos. Su sei sportelli uno era chiuso al pubblico. Probabilmente sarebbe stato facilmente prevedibile una maggiore affluenza in questa giornata poiché la maggior parte dei cittadini è in vacanza per il potere del primo maggio.

Le parole della nostra lettrice