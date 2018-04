Diabete, il Lios Club Parabiago Host organizza una serie di appuntamenti in città nel mese di aprile e maggio.

Diabete, gli incontri

Il Lions Club Parabiago Host, da oltre un trentennio, è impegnato sul territorio per proporre una serie di iniziative per informare e sensibilizzare sul tema diabete, in un’ottica di prevenzione. Venerdì 20 aprile alle 21 si terrà la serata di informazione per la cittadinanza presso la Sala Rossa di Villa Corvini, in cui il nutrizionista Lorenzo Grandini parlerà su “prevenire il diabete: una scelta di vita”. Lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 dalle 8.30 nel mese di maggio, alla farmacia di Muzio, alla farmacia S. Lorenzo e alla farmacia Comunale si terrà la misurazione della glicemia. Mentre sabato 12 e sabato 19 maggio dalle 9 alle 13, lunedì 14 e lunedì 21 maggio dalle 18 alle 20, ci sarà il check up nutrizionale con i consigli dietetici col dottor Grandini. La prenotazione avverrà presso le farmacie, dopo la misurazione glicemica.

La parola all’assessore alla Cultura Nebuloni

Dichiara l’assessore alla Cultura, Adriana Nebuloni: “A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio il Lions Club Parabiago Host per questa iniziativa di prevenzione e cura del diabete. Creare occasioni di informazione e di check up è sicuramente un servizio utile alla cittadinanza che soffre di questa patologia e che potrà sfruttare gli appuntamenti del mese di maggio per effettuare qualche controllo presso le farmacie indicate”.