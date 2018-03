Difesa femminile, il Comando di Polizia locale di Castano Primo ha organizzato un nuovo ciclo di corsi.

Difesa femminile: l’inizio del secondo ciclo di incontri

Il corso di formazione gratuito, impartito dalla Polizia locale, avrà inizio martedì 27 marzo. I corsi si svolgeranno nella palestra comunale di via del Pozzo, all’angolo delle scuole di via Acerbi.

Informazioni utili per gli incontri

I corsi di formazione di difesa personale “in rosa” saranno articolati su due cicli di turni. Il primo sarà dalle 18 fino alle 19.50, mentre il secondo turno partirà dalle 20.10 e terminerà alle 22.

Il calendario delle date dei corsi, che si svolgeranno sempre di martedì, è già stato stabilito ed è il seguente: 3 aprile, 10 aprile, 17 aprile, 8 maggio, 15 maggio, 22 maggio, 29 maggio, 5 giugno e 12 giugno.

L’Ufficio della Polizia locale fa sapere che sono disponibili 8 posti in più per le nuove iscrizioni, che dovranno pervenire entro e non oltre il termine ultimo di lunedì 26 marzo, compilando il modulo scaricabile dal sito internet dedicato e inviandolo alla mail: ufficio.comunicazione@comune.castanoprimo.mi.it