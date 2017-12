Numerose le lamentele peri disagi creati dai lavori comunali. Residenti di via San Martino a Parabiago protestano.

La protesta dei residenti

Come riportato su Settegiorni Legnano Altomilanese, da oggi 29 dicembre in edicola, i residenti di via S. Martino a Parabiago si lamentano per il disagio causato dai lavori che il comune ha avviato sul parallelo viale della Repubblica e che continueranno fino al 28 febbraio.

Il loro disagio

In realtà la protesta non è rivolta al cantiere in sé: ” i lavori vanno fatti e nessuno dice niente” sottolinea uno dei nostri intervistati; tuttavia i cartelli di deviazione, che limitano l’accesso alle vie circostanti ai soli residenti, vengono regolarmente ignorati e il traffico creatosi in via San Martino sembra divenuto insostenibile: ” la via è di tutti per carità, ma così non si vive più”.

A ciò si aggiunge l’alta velocità con cui la maggior parte degli automobilisti attraversa la via stessa, mettendo in grave pericolo l’incolumità di quanti escono di casa.