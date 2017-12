Dispensario a Olcella: ora l’Amministrazione annuncia la possibilità di riaverlo aperto.

Dispensario a Olcella: l’annuncio

Nelle ultime settimane ha tenuto banco il disagio della frazione di Olcella, che ha sofferto, per decisione regionale, la chiusura del proprio dispensario farmaceutico. “L’Amministrazione Biondi – dichiarano dal municipio -, mentre ha cercato ogni possibile soluzione organizzata sul territorio, non ha smesso di lavorare con Regione Lombardia, per trovare una soluzione legittima della situazione. Idea principale dell’Amministrazione era di rivedere la suddivisione del territorio comunale in zone per l’assegnazione di farmacie. La proposta è sempre stata quella di identificare Olcella come una zona a sé stante, in modo da garantire alla frazione una farmacia sul proprio territorio. Per mesi questa soluzione è stata ritenuta illegittima da Regione Lombardia”.

La svolta

Nelle scorse settimane si è riaperta la possibilità da Regione per Olcella di avere il suo dispendario farmaceutico. Spiegano dal municipio: “Nelle scorse ore, grazie anche agli sviluppi della giurisprudenza, l’Amministrazione regionale ha comunicato in forma scritta, al competente Ufficio comunale, che sarà possibile individuare Olcella come zona farmaceutica a sé stante. Mancano ancora i pareri di ATS e dell’Ordine dei Farmacisti. Ma questo primo successo testimonia la caparbietà dell’Amministrazione comunale che, con impegno e serietà, è a un passo da un altro grande risultato”.