Diventa anche tu volontario con il Comitato di Lainate della Croce Rossa Italiana.

Il Comitato di Lainate della Croce Rossa Italiana cerca volontari

E’ l’invito rivolto a tutti i lainatesi e non che hanno più di 14 anni. L’appuntamento è per lunedì 19 febbraio alle ore 21 nella sede della Cri di via Marche 62 a Lainate. Nel corso della serata verrà presentato il nuovo corso di formazione per diventare volontario. Gli argomenti delle lezioni andranno dalla storia del Movimento Internazionale della Croce Rossa, al diritto internazionale umanitario, dalle nozioni di primo soccorso alle attività che la Cri svolge in diversi settori. Sono molti infatti, quelli che pensano che fare il volontario nelle Cri significhi prestare soccorso sanitario a bordo della ambulanze, in realtà è solo una delle tante “mission” che anche il Comitato lainatese svolge. Ce ne sono molte altre. Tra queste, per esempio, l’appuntamento con la colletta alimentare di sabato 24 febbraio dalle 9 alle 18 davanti al Superdi di Lainate. Il comitato della Cri lainatese ha deciso di organizzare una raccolta di generi alimentari a sostegno del progetto di aiuto alle famiglie bisognose del territorio che sono quasi una settantina.. Troverete i volontari all’ingresso del supermercato con dei fantastici sacchetti rossi dove sarà possibile mettere gli alimenti che si intendono donare