Don Vegezzi eletto Vicario Episcopale, al suo posto don Luca Raimondi come prevosto di Rho.

Don Vegezzi lascia Rho

Come riporta l’ampio servizio su Settegiorni in edicola da venerdì 30 marzo, l’arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini ha reso noto questa mattina, giovedì 29 marzo, durante la Messa, che don Giuseppe Vegezzi, prevosto della città di Rho lascerà la città il prossimo mese di settembre e si trasferirà a Varese dove è stato nominato Vicario Episcopale della zona 2 di Varese. L’Arcivescovo di Milano ha svelato anche il successore di don Vegezzi. A Rho arriverà per ricoprire il ruolo di vicario Episcopale della zona IV don Luca Raimondi nato a Cernusco sul Naviglio il 22 novembre 1966 e Ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 13 giugno 1992.