Donna cade mentre scende dal treno: circolazione in tilt sulla linea Lecco-Molteno-Monza-Milano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 alla stazione galbiatese di Sala al Barro. I soccorsi sono tutt’ora in corso. Sul posto, in codice giallo, sono intervenuti i volontari di Erba. Non solo ma in merito alla vicenda sono stati allertati anche i Carabinieri della compagnia di Merate.

Ritardi

L’incidente, che fortunatamente non sembra aver avuto gravi conseguenze per la malcapitata, ha però causato grossi rallentamenti.

