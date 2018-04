Anche Donne In•canto in aiuto delle famiglie sfollate dalla propria casa dopo la terribile esplosione di sabato 31 marzo.

Donne In•canto sostiene le famiglie che hanno perso la propria casa

Anche Donne In•canto darà un aiuto a chi ha perso la casa nella tragica esplosione dello scorso 31 marzo a Rescaldina. Durante le serate del festival è di fatto previsto un ingresso a offerta, finalizzato a sostenere il progetto di solidarietà “La valigia di salvataggio”, in aiuto alle donne che hanno subito violenze in famiglia. Per la serata di domenica 8 aprile, durante la quale è previsto all’auditorium comunale di Rescladina lo spettacolo “Anita, giocolerie da bagno”, i fondi raccolti verranno devoluti all’emergenza che ha colpito la comunità cittadina.