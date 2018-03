Due forti boati che hanno interrotto la tranquillità della tarda mattinata lombarda.

“Nessuna esplosione”

Per coloro che stanno ancora elugubrando sui due boati le Forze dell’ordine confermo che si tratta di bang supersonico di due aerei. Nessuna esplosione per gli allarmisti per gli allarmisti

Due forti boati fanno tremare la Lombardia

E’ successo intorno alle 11.30 di questa mattina, giovedì 22 marzo. Due fortissimi boati hanno letteralmente fatto tremare la Lombardia. Non soltanto rumori assordanti ma anche un vero e proprio effetto scossa, che ha fatto tremare i vetri delle case, come è successo ad esempio a Locate Varesino. I lombardi, presi alla sprovvista, si sono riversati sul web, sperando di capire cosa stesse accadendo. Alcune scuole, come a Saronno, sono state evacuate e molte persone sono scese in strada per confrontarsi sull’accaduto come a Tradate.

Ipotesi boom sonico

Chiamato anche bang supersonico questo fenomeno è il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto, ad esempio un aereo. Lo scenario più accreditato al momento (ma assolutamente privo di conferme) è che degli aerei potrebbero aver superato la barriera del suono scatenando i due boati sonici.

Due caccia in azione

Al momento queste notizie necessitano tutti i condizionali del caso, secondo una prima ricostruzione due Caccia sarebbero decollati da Grosseto, superando quindi il muro del suono e provocando i due forti boati avvertiti in quasi tutta la Lombardia. Pare che i due aerei militari siano stati fatti intervenire per intercettare un velivolo entrato nello spazio aereo italiano senza attivare il segnale di identificazione. Il velivolo intercettato, proveniente dalla Turchia e diretto in Svizzera, non era riuscito a mettersi in contatto con gli enti del controllo del traffico italiano per motivi tecnici. Ciò avrebbe fatto partire l’allarme.

Si è trattata di un’emergenza vera e non di un’incauta manovra quella che ha messo in allarme mezza Lombardia. I due caccia che rompendo il muro del suono hanno provocato il bang udito in un raggio di 50 chilometri erano decollati dalla base di Istrana (Treviso).