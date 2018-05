Efficienza energetica delle opere realizzate fino a oggi: così Parabiago ottiene oltre 25mila euro dal GSE.

Efficienza energetica: il risultato di Parabiago

L’Amministrazione comunale di Parabiago, nel corso degli ultimi anni, ha dato avvio a numerose opere di efficientamento. Grazie a questo modo di investire ed operare, il GSE (ente nazionale Gestore dei Servizi Energetici) ha riconosciuto, per l’intervento di sostituzione dei serramenti della scuola elementare Travaini, la somma di 25.498 euro a fondo perduto. L’elevata efficienza energetica dei serramenti installati ha reso possibile l’ottenimento dei fondi messi a disposizione dal meccanismo del Conto Termico del GSE.

“Soddisfazione ottenere questo riconoscimento”

Dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Dario Quieti: “E’ sicuramente una grande soddisfazione ottenere questo riconoscimento, perchè quando si amministrano soldi pubblici, le scelte degli investimenti da fare non sono sempre semplici, soprattutto quando riguardano lavori pubblici importanti. Quindi, ottenere questa somma a fondo perduto sulla base di ottime scelte fatte dalla nostra Amministrazione in tema di risparmio energetico, ci dice che stiamo andando nella direzione giusta rispetto alle direttive ministeriali ed europee”.

La parola al sindaco Cucchi

Dichiara il primo cittadino Raffaele Cucchi: “In questi tre anni di mandato abbiamo realizzato molto sia in opere pubbliche, che in tema di efficientamento energetico. Il nostro impegno in tal senso, continuerà anche nel 2018 con la sostituzione di circa il 36% dei vecchi lampioni con illuminazione a tecnologia led. Quindi interventi diversificati (edifici pubblici, scuole, illuminazione pubblica) che di anno in anno ottimizzano il risparmio energetico a vantaggio di tutta la collettività: meno inquinamento, meno costi”.