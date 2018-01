Elezioni del 4 marzo: confronto in arrivo per il gruppo Pd della Val D’Arno al circolino di via Bianchi 2.

Elezioni: l’appuntamento di mercoledì

L’incontro, in programma per mercoledì 17 gennaio alle 21, sarà propedeutico all’organizzazione di eventuali iniziative in vista delle elezioni politiche e delle regionali del prossimo 4 marzo. Il coordinatore della sezione, Massimiliano Bassotto, spiega: “Si tratterà di un momento di confronto dove sarà possibile discutere in merito alle prossime elezioni. L’intento sarà quello di proporre, anche se i tempi risultano ristretti, dei momenti di informazione che permetteranno ai cittadini di conoscere le proposte del centrosinistra. Ci aspettiamo un periodo intenso ma siamo consapevoli della nostra forza e della volontà proseguire nel nostro cammino che, come Val D’Arno, ci lega da tre anni”.