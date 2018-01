Epifania a Cislago: si prospetta un ultimo giorno di festa davvero speciale.

Epifania a Cislago: tutti gli eventi

Sabato, alle 11.30, i musicisti della banda cittadina si esibiranno nella sala video della scuola primaria per augurare buon anno a tutti i concittadini. Nel pomeriggio il divertimento e i festeggiamenti si trasferiranno in piazza Toti, con l’esibizione alle 14 delle pattinatrici dell’«Ice Emotion» e con l’arrivo di una speciale Befana sui pattini, che distribuirà caramelle, dolci e sorprese a tutti i bambini presenti. Alle 15 la giornata di festa continuerà con la premiazione del commerciante con la vetrina più bella. Durante tutte le festività i clienti hanno infatti avuto la possibilità di votare con appositi tagliandini il loro negozio preferito e la vetrina più suggestiva e meglio decorata. Il commerciante più votato riceverà una coppa. Lo spettacolo pomeridiano sul ghiaccio non si terrà in caso di pioggia.