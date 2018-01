Epifania a Gerenzano: appuntamento alle 15 in chiesa per il bacio di Gesù e subito dopo tombolata in oratorio.

Epifania a Gerenzano tra divertimento e fede

Dopo i festeggiamenti per il Santo Natale, l’oratorio è pronto a intrattenere i fedeli anche a chiusura delle festività. Dopo la tombolata di Capodanno, si torna infatti a giocare e a sfidare la sorte nel giorno dell’Epifania. L’appuntamento è alle 15.30 nel salone dell’oratorio maschile. Stessa location e stesso orario per la tombolata di domenica 14. All’Epifania, prima dei giochi, alle 15 verrà celebrata la tradizione del Bacio di Gesù in chiesa parrocchiale, con arrivo dei Re Magi.