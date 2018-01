Epifania a Mozzate: ritorna il tradizionale appuntamento con la tombolata organizzata da “Amici per il Centrafrica onlus”.

Epifania a Mozzate: il programma

Anche quest’anno l’associazione “Amici per il Centrafrica” ha organizzato la tradizionale tombolata dell’Epifania per raccogliere fondi da devolvere ai progetti benefici in una delle terre più povere del mondo. L’appuntamento con la solidarietà e il divertimento è dalle 15.30 nell’oratorio di San Martino, frazione di Mozzate.