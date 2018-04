Esplosione Rescaldina, anche il sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi, chiede ai suoi concittadini di aiutare le famiglie rescaldinesi.

Esplosione Rescaldina, cosa serve alle 12 famiglie

L’esplosione della palazzina di via Brianza a Rescaldina ha scosso l’intero territorio. Area che ora si sta attivando rispondendo all’appello del sindaco Michele Cattaneo nel chiedere aiuto per meglio gestire l’emergenza delle 12 famiglie coinvolte. Persone rimaste senza casa, vestiti, auto, ovvero rimaste senza nulla. Dato lo stato di inagibilità dell’immobile crollato, serve trovare soluzioni abitative che possano essere stabili per alcuni mesi se non, in alcuni casi, definitive. Servono, quindi, mobili, biancheria, vestiti, buoni acquisto, offerte economiche, tecnici per la progettazione, ma anche immobili arredati e tutto ciò che possa servire a una famiglia rimasta senza niente.

La parola a Cucchi

Commenta Raffaele Cucchi: “La situazione di queste 12 famiglie è davvero drammatica. Esprimo piena solidarietà al comune di Rescaldina e invito ciascuno di noi ad attivarsi, ognuno per come può, rispetto a questa emergenza”.

Dove reperire le informazioni

Sul sito del comune di Rescaldina www.comune.rescaldina.mi.it tutte le informazioni per poter dare il proprio contributo.