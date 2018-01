Sono partiti in questi giorni i lavori di demolizione della ex biblioteca di Arese per realizzare la casa delle associazioni.

Ex biblioteca, al via i lavori

Proprio in questi giorni sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex biblioteca al centro commerciale Giada per realizzare la casa delle associazioni. La nuova struttura sarà un punto di ritrovo per i gruppi aresini che non hanno una sede. Non dovremo aspettare molto, dunque, per vedere la realizzazione del progetto e dar nuova vita alla struttura “abbandonata” del Giada.

Gli arredi interni alle scuole

La maggior parte degli arredi sono già stati trasferiti alle scuole del territorio, ha spiegato il sindaco Michela Palestra.