Fabrizio Corona torna ospite a Saronno, stavolta per presentare il suo progetto editoriale “Io Spio”.

Fabrizio Corona: “Pronto a tornare nel mondo dell’editoria e della tv”

Certo uno dei personaggi mediatici più discussi degli ultimi anni. Capace di dividere gli italiani e di fare capolino nelle discussioni politiche. Fabrizio Corona è tornato stasera, mercoledì, a Saronno, ospite come poche settimane fa del “Tumbler Speakeasy Gintoneria” di Alex Stella. E stasera, circondato di fan e telecamere, ha presentato il suo nuovo progetto editoriale, il giornale “Io Spio”. “In passato e in questi anni ho dato lavoro a tante persone, diventate oggi giornalisti famosi e affermati. Continuerò a farlo. Tutti parlano di Fabrizio Corona – ha dichiarato – Pure il direttore Rai Orfeo, oggi, all’apertura dei palinsesti Rai ha dedicato 15 minuti della conferenza stampa a dire tante cavolate incredibili su di me”.

Corona in politica? “Prima o poi”

Nella presentazione, anche un passaggio su un suo eventuale futuro in politica. “Prima o poi potrei impegnarmici anche io. La prima cosa per cui mi impegnerei sarebbe fare qualcosa per le condizioni di chi è in carcere. Cosa che ho conosciuto molto bene in questi anni”.