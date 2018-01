Facebook cambia algoritmo e perde 3,3 miliardi.

Tre miliardi e 300milioni di dollari. E’ questo, secondo la stima di Forbes, quanto ha perso Mark Zuckerberg, padrone di Facebook, dopo il cambio di algoritmo. Venerdì è stata annunciata la modifica, che prevede di privilegiare nel new feed i post degli amici. Ma la reazione degli investitori non è stata quella sperata. In poche ore il titolo, in Borsa, è sceso del 4,4%.

Perché Zuckerberg ha perso 3,3 miliardi

Stando a Forbes il primo effetto del crollo è stato un calo di 3,3 miliardi di dollari nella fortuna personale di Zuckerberg, che possiede il 17% delle azioni dell’impresa. La decisione di cambiarne l’algoritmo è tutta sua. L’obiettivo è evitare che gli utenti, “bombardati” da post sponsorizzati e pubblicità, si disaffezionino al social. E interagiscano meno.

Un disastro? Non per lui

Secondo gli analisti, però, la reazione negativa sui mercati potrebbe presto lasciare posto a effetti positivi. Intanto però Zuckerberg ha perso una bella somma. Ne piangerà? Forse. Ma non finirà sul lastrico. Sempre secondo Forbes, possiede altri 72,4 miliardi di dollari…