Quattro farmacie chiuse, ossia nessuna di turno da Santo Stefano ad oggi e cittadini costretti a spostarsi anche di diversi chilometri sperando di trovare i farmaci di cui avevano bisogno. Il comune: ” Prevediamo di potenziare quella comunale alle Ceppine e stiamo valutando l’apertura tutte le domeniche”.

Farmacie chiuse nel ponte di Capodanno l’unica aperta a Gornate

« Domenica 31 dicembre avevo bisogno di acquistare dei farmaci antinfluenzali – spiega una tradatese – Ho controllato subito il sito di Federfarma dove sono riportate le farmacie di turno – racconta – La più vicina era a Gornate. Ho preso la macchina, nonostante fossi malata, e sono arrivata alla piccola farmacia, piena di gente, per acquistare dei farmaci che intanto stavano andando a ruba. Com’è possibile che su quattro farmacie non ce ne fosse nessuna aperta?». La difficoltà però non è stata solo l’ultimo dell’anno. Consultando il calendario di Federfarma, si vede come dal 26 dicembre al 3 gennaio tra le farmacie di turno (e quindi aperte dalle 8.30 fino allo stesso orario del giorno successivo) non ce ne sia nessuna di Tradate: Saronno, Olgiate, Gornate, Castellanza, Gorla Minore, Caronno e poche altre; le più vicine a Venegono Inferiore, il 27 e a Cislago il 29.

Farmacie chiuse un problema annoso

La chiusura delle quattro farmacie in una città come Tradate da oltre 18mila abitanti può creare difficoltà e disagi. Infatti non è la prima volta che i tradatesi lamentano la mancanza di turnazione, soprattutto per quelle domeniche ( due al mese) che coincidono con la chiusura anche del punto vendita comunale alle Ceppine.

Il comune però è pronto a trovare soluzioni: “Potenzieremo la farmacia Sant’Anna”

La farmacia comunale alle Ceppine aperta come d’abitudine a domeniche alternate in futuro potrebbe ampliare l’orario. Dal Comune spiegano infatti che si sta «valutando la possibilità di tenerla aperta tutte le domeniche: Ci stiamo lavorando, è il nostro obiettivo».

E il sindaco Dario Galli anticipa un prossimo intervento proprio sulla farmacia comunale Sant’Anna: «Una ristrutturazione, con il trasferimento del negozio nel locale accanto che dispone di una metratura maggiore.

Una possibilità in più che potrebbe permetterci, di concerto con l’Asst Sette Laghi e l’ospedale, di aprire un punto servizio sanitario per tutto il quartiere».