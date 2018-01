Felice anno nuovo, frasi e citazioni sui social.

Felice anno nuovo

Ormai Natale è passato. Ora è il momento, quindi, di frasi e citazioni ricevute da amici e persone care. E voi, quante ve ne sono arrivate su Facebook e WhatsApp? Ecco le più utilizzate sulle piattaforme social. E se ne trovate qualcuna tra quelle che vi proponiamo, allora anche voi avete ricevuto gli auguri preimpostati!

Gli auguri 2.0

– Spero che tu possa avere un grandioso anno nuovo. Che la festa abbia inizio!

– Saluti all’anno appena trascorso e che tutti i tuoi sogni possano realizzarsi. Tanti Auguri!

– Auguro un felice anno nuovo a te e a tutta la tua famiglia, che sia pieno d’Amore e di Pace!

– Possa questo nuovo anno presentare molte opportunità sulla tua strada, farti esplorare ogni gioia, trasformare i tuoi sogni in realtà e tutti i tuoi sforzi in grandi risultati. Buon Capodanno 2018!

– Buon anno nuovo, tutto quello che desideri è lì per essere realizzato. Che sia un 2018 ricco di soddisfazioni. Auguri!

– Previsioni Meteo per Capodanno: prevista forte pioggia di baci ed abbracci, consigliabile chiudere l’ombrello ed aprire il cuore. Buon Anno Nuovo!

– Ti auguro un Capodanno 2018 strepitoso e che allo scoccare della mezzanotte tutti i tuoi sogni possano realizzarsi! Buon Anno e Felice 2018.

– Cin cin al 2018: che possa essere un nuovo anno memorabile. Buon Capodanno 2018!

– Ogni fine è solo un nuovo inizio. Vedrai che il 2018 sarà un anno ricco di soddisfazioni. Con coraggio, fiducia ed impegno, otterrai tutto quello che desideri. Tanti Auguri di Capodanno 2018!

– Prima che il sole tramonti in questo anno, prima che i ricordi si dissolvano… prima che la rete telefonica inizi ad incepparsi… voglio augurarti un Felice Capodanno 2018!

– Sulla strada per il successo, la regola è sempre guardare avanti. Che tu possa raggiungere al più presto la destinazione. Possa il tuo viaggio essere meraviglioso. Buon Anno Nuovo!

– Lasciamo alle spalle la tristezza, i rimpianti ed i momenti tristi! Che il nuovo anno doni solo felicità, gioia e speranza. Buon Anno nuovo!

– Ti auguro un nuovo anno ricco di felicità e tante soddisfazioni. Buon Capodanno!

– Sii felice un nuovo anno è arrivato, per donarti gioia, amore e felicità. Tanti auguri!

– Che sia un fantastico Capodanno, un meraviglioso buon anno. Ti auguro di essere felice! Buon Anno.

– 3..2…1 Auguri! Un brillante nuovo anno ti attende. Buon Capodanno!

– Buon Anno, ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni.

– Lascia un anno che è appena passato e con lui il dolore, le delusioni, le angosce; porta con te le cose belle, le risate con gli amici, il sorriso che regali ogni qualvolta vedi un bambino e senti qualcosa di bello nel cuore. Buon anno nuovo!

– Notte di botti, notte di scoppi, gli auguri sinceri non sono mai troppi. Buon Anno

– In ogni bollicina del tuo brindisi ci sono tutti i miei auguri frizzanti, briosi, leggeri ed affettuosi. Felice anno nuovo!

– Che il prossimo anno possa darti sempre la forza di trasformare i tuoi desideri in realtà. Buon 2018!

– Un altro anno sta finendo mentre un altro sta partendo. A te tutti i miei auguri di splendidi giorni futuri. Auguri di Buon Anno!

– Ti auguro un nuovo anno che sia 2018 volte migliore di quello passato! Buon Anno!

– Buon Anno! Festeggia e sorridi al nuovo anno!

– L’anno che verrà, rinnovi in te la certezza che ti arricchirai ancora di tante esperienze nuove e fresche. Felice anno nuovo!

– Vederti al mio fianco è il mio anno nuovo giornaliero. Buon 2018!

– Che l’Anno nuovo sia speciale, sorprendente e felice! Tanti auguri di Buon 2018!

– Ti auguro di trascorrere una notte di San Silvestro indimenticabile!

– Come gli uccelli lasciano alle spalle ciò che non hanno bisogno di portare… anche tu dimentica il dolore, la tristezza, la paura, i rancori ed i rimpianti. La vita è bella ed è appena giunto il nuovo anno per ricominciare. Buon 2018!

– Questo augurio è una scatola piena d’amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Anno!

– Un nuovo anno è come un libro bianco: la penna è nelle tue mani. Puoi scrivere una nuova storia ricca di soddisfazioni ed opportunità. Tanti auguri di Buon 2018!

– Auguro a te e a tutte le persone a te care un felice e sereno Anno Nuovo. Spero che questo nuovo anno sia per te ricco di gioia, pace e soddisfazioni, e che ogni tuo desiderio possa diventare realtà.

– A Capodanno tutto è magico, un’enorme festa ti aspetta, per salutare l’anno passato e festeggiare quello appena arrivato. Ti auguro di trascorrere un felice e Buon 2018!

– E’ arrivato il 31 non c’è scampo per nessuno…

– Un altro anno insieme: 365 giorni di emozioni. Auguri!

– Il mio augurio per Te per l’anno 2018:

– Ottimo inizio a Gennaio, Amore per Febbraio, Pace per Marzo, Nessuna preoccupazione per Aprile, Divertimento a Maggio, Gioia da Giugno a Novembre, Felicità a Dicembre. Tanti Auguri per un meraviglioso 2018!

Le immancabili citazioni

“Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno.” ANTONIO GRAMSCI

“Filastrocca di Capodanno: fammi gli auguri per tutto l’anno voglio un gennaio col sole d’aprile; un luglio fresco, un marzo gentile; voglio un giorno senza sera; voglio un mare senza bufera; voglio un pane sempre fresco; sul cipresso il fior del pesco; che siano amici il gatto e il cane; che diano latte le fontane. Se voglio troppo, non darmi niente, dammi una faccia allegra solamente.” GIANNI RODARI

“Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore.” BENJAMIN FRANKLIN

“Un giorno, ci sarà bisogno d’un visto per passare dal 31 dicembre al 1° gennaio.” ROBERT STERNBERG

“Passeggere: Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero? Venditore: Speriamo.” GIACOMO LEOPARDI

“L’unico modo per trascorrere la vigilia di Capodanno è o tranquillamente con gli amici o in un bordello. In caso contrario, quando finisce la serata e la gente se ne va a coppie, qualcuno è destinato a rimanere in lacrime.” W.H. AUDEN