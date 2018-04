Grande successo per la tradizionale Festa del Pane alla Cascina Favaglie di sabato e domenica a Cornaredo.

Festa del pane: un vero successo

L’evento è stato organizzato dalla sezione Milano Nord Ovest di Italia Nostra. La festa è identificata dalla cittadinanza con l’inizio della primavera ed è anche l’occasione per un tuffo nel passato. Nel corso delle due giornate oltre 300 pagnotte sono state cotte nel grande forno a legna della cascina. Sabato pomeriggio circa 100 bambini si sono cimentati nel laboratorio “mani in pasta” ed hanno creato la loro personale pagnotta partendo direttamente dalla farina. Nel frattempo i clowns volontari della onlus Veronica Sacchi hanno animato i momenti ricreativi con truccabimbi e gigantesche bolle di sapone. Alla fine pane e nutella per tutti.

Domenica la biciclettata della Pro Loco

Domenica pomeriggio l’area museale è stata piacevolmente “invasa” dalla biciclettata organizzata dalla pro loco di Bareggio (circa 80 partecipanti) e dal gruppo OP di Pregnanza Milanese che hanno consumato in loco la loro merenda. Per i bambini del gruppo OP i volontari di Italia Nostra hanno organizzato una seconda tornata del laboratorio “mani in pasta”. Le attività delle due giornate sono state completate con le visite, a ciclo continuo, della chiesetta di San Rocco, della monumentale ghiacciaia e del museo contadino.

Oltre 250 bimbi al laboratorio di panificazione

A completamento dell’evento “panificazione” oltre 250 bambini delle scuole elementari del territorio hanno partecipato per tutta la settimana al laboratorio di panificazione: hanno provveduto ad impastare la loro pagnotta personalizzandola con la forma desiderata ed hanno assistito alla cottura nel grande forno a legna. L’attività è stata intervallata dalla merenda e dalla musica sull’aia.