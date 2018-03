Sabato 10 marzo si è tenuta la Festa della Castellana della Contrada San Magno.

Festa della Castellana

Sabato 10 marzo si è svolta la Festa della Castellana della Contrada San Magno a lo Chalet nel Parco. Al primo anno di reggenza Emma Vizzolini ha accolto e omaggiato tutti i presenti con dono: un ciondolo in legno a forma di cuore, inciso con un augurio speciale. Presenti a sostenerla un foltissimo numero di Castellane non reggenti, assieme agli altri membri della Reggenza.

Un clima coinvolgente e festoso ha regnato sovrano e tutti, dai più piccoli ai più vintage, hanno danzato e cantato sulle note della band Doctor Beat. Il prossimo appuntamento sarà sabato 17 marzo alle 19.30 per un aperitivo con Brigane alla Villa Jucker della Famiglia Legnanese.