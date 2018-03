Festa della donna | Ecco le frasi più divertenti da inviare ad amiche o fidanzate.

Domani è la Festa della donna

Domani ricorre la Festa della donna. Sarà una giornata ricca di appuntamenti, anche in Brianza, e di disagi – visto lo sciopero generale dei mezzi pubblici.

In ogni caso l’8 marzo è consuetudine inviare ad amiche e fidanzate messaggi dedicati. C’è chi apprezza le frasi romantiche. Chi preferisce quelle “impegnate”. Ma in tante amano scherzarci su.

Ecco allora una carrellata delle frasi più divertenti e famose

Le frasi più divertenti

“La donna ha morso la mela 10 minuti prima dell’uomo … e ha sempre conservato quei 10 minuti di vantaggio!”

“Dietro ad ogni uomo c’è sempre una donna ferma tre vetrine prima a guardare le scarpe!”

“Le donne non domandano. Le donne verificano”

“Le donne il sesso debole? Ma avete mai provato a rubarci la coperta di notte?”

“Dimmi qualcosa che mi faccia sentire donna”… “Hai ragione”

“Se vuoi sapere cosa pensa una donna , prova a immaginare un browser con 47262927626402025876 finestre aperte”

Le frasi famose

“Le donne sono dotate di due armi formidabili: il trucco e le lacrime. Fortunatamente per gli uomini, non possono essere utilizzate contemporaneamente”. M. Monroe

“Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini” Joseph Conrad

“Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne”Audrey Hepburn

“L’unica cosa che mi consola del fatto di essere donna, è la certezza che non ne sposerò mai una” Caroline Schlegel

“Essere donna è così affascinante. E’ un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai” Oriana Fallaci

“Ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee” Dacia Maraini

“Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto” Oscar Wilde.