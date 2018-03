Al Carosello dal 12 al 20 maggio una settimana dedicata al benessere.

Proposta innovativa

Le iniziative per le famiglie del territorio non finiscono. Dopo il viaggio nel mondo della scienza proposto con Genius, la primavera del Carosello parla di fitness e Wellness.

Nel mese di maggio la galleria commerciale ospiterà una fiera dedicata al benessere. Associazioni del territorio, scuole di ballo e palestre avranno una possibilità davvero unica, una vetrina per raccontarsi e presentare la propria attività.

Nel centro commerciale verranno allestiti degli stand tematici con prove gratuite di ballo: Salsa Cubana, Bachata, Merengue, Salsa Portoricana, Urban Style e tante altre.

Ballo protagonista

«Il mondo del fitness non è una moda, è un stile di vita e la nostra quotidianità. Vogliamo parlare di salute e benessere, ma anche divertimento per tutte le età» precisa il direttore del centro Ilic Ravagnani.

Verranno allestiti stand per i normali esami di check up: la prova della pressione e del diabete per esempio.

Ci saranno contest di CrossFit e HipHop.

Una vera e propria occasione per i protagonisti del mondo del benessere per raccontarsi al grande pubblico del Carosello.

Candidature aperte

L’evento si terrà dal 12 al 20 maggio, ma le candidature sono già partite. Per proporre la propria disciplina e partecipare attivamente alla Fiera è necessario inviare una mail a info@centrocarosello.it.