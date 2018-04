Fiori al monastero di Torba appuntamento domenica

Fiori al monastero di Torba, torna la sesta edizione dell’evento.

Il Monastero di Torba Bene del Fai, ospita la sesta edizione di Fiori al Monastero, il tradizionale appuntamento di florovivaismo per salutare l’inizio della primavera con un’atmosfera unica di profumi e colori. Domenica, dalle 10 alle18 i visitatori avranno la possibilità di scoprire e scegliere piante da esterno e interno, piante da frutto e fiori in vaso, in una cornice storica riconosciuta patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Gli espositori, selezionati in base alla qualità della loro produzione, saranno a disposizione per offrire consigli per la cura del giardino o del terrazzo in vista della bella stagione.

Novità il laboratorio di illustrazione botanica

Novità di quest’anno, un originale laboratorio di illustrazione botanica a cura di Valentina Pasta, al quale i più piccoli potranno prendere parte alle 15, un’occasione per conoscere e sperimentare la pratica creativa pittorica e trasferire su carta, con colori e tecniche insolite, la bellezza della natura e dei fiori. Sempre alle ore 15 prenderà avvio inoltre, il laboratorio sul tema del giardinaggio, Mani nella terra, a cura de “Il giardino del sole”. (Entrambi i laboratori sono su prenotazione fino a esaurimento posti faitorba@fondoambiente.it – 0331.820301). Durante la giornata visite guidate alla secolare torre e alla chiesa saranno programmate per gli ospiti che, oltre alla natura, vorranno avvicinarsi alla storia millenaria di questo Bene.