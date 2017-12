Un flashmob ha animato il noto calzaturificio Roveda di Parabiago.

Flashmob al calzaturificio Roveda

Un flashmob ha animato il noto calzaturificio Roveda di Parabiago. Infatti 25 dipendenti hanno indossato le calzature realizzate dagli studenti dello IED Moda Milano e si sono cimentati in una divertente sfilata a sorpresa in magazzini e uffici.

Un flashmob come ringraziamento

Il flashmob che ha animato l’azienda dell’Alto Milanese qualche giorno fa è stato una sorta di ringraziamento da parte degli studenti di Moda dell’istituto Europeo di Design al loro partner e fornitore e ai suoi dipendenti. Roveda, calzaturificio di proprietà del gruppo Chanel, ealizza infatti i prototipi delle creazioni di tesi degli studenti di Shoes & Accessories Design (specializzazione del Corso Triennale IED in Fashion Design) e ospita direttamente nei propri spazi alcuni dei laboratori tenuti dalla Scuola.

La sfilata

Per la sfilata dei dipendenti Roveda, i giovani fashion designer di IED Milano hanno inoltre customizzato delle semplici camice trasformandole in camici concettuali ideati proprio per dare risalto alle calzature.