Fondazione Sant’Erasmo, nominato il nuovo cda

Il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus ha nominato i cinque componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Sant’Erasmo: Elise Bozzani, Antonella Cocozza, Domenico Godano, Rosaria Iannantuoni e Mario Aurelio Olgiati.

L’incontro con il sindaco Fratus

Martedì 15 maggio, i neoconsiglieri hanno firmato il decreto di nomina e incontrato il primo cittadino a Palazzo Malinverni. Il sindaco, che ringrazia i componenti uscenti del cda, ha augurato buon lavoro al nuovo consiglio: “Vi ringrazio fin d’ora per la disponibilità e per l’impegno che vi assumete per i prossimi anni”.

Due le priorità

Il primo cittadino ha condiviso con il nuovo consiglio due priorità: «Porre grande attenzione alle persone fragili che si rivolgono alla realtà gestita dalla Fondazione e, in un momento di grandi cambiamenti in ambito socio sanitario, aprirsi sempre di più alla città». Il nuovo cda resterà in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina.