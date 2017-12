Forza Italia punta Zappamiglio.

Forza Italia, il sindaco candidato consigliere alle regionali

Pietro Zappamiglio candidato consigliere alle elezioni regionali con Forza Italia. Il sindaco di Gorla Maggiore ha sciolto le riserve, accogliendo la richiesta ufficiale ricevuta pubblicamente dal senatore ed ex ministro Mario Mauro, in una serata che lo ha visto ospite in paese, per un aperitivo al ristorante Dina, al quale erano presenti 150 persone, invitate dal sindaco per l’occasione dell’atteso annuncio.

Il commento del sindaco

«Accetto la sfida – ha detto Zappamiglio – e ringrazio per aver fatto il mio nome. Per ora il mio compito è quello di continuare a fare il sindaco di Gorla Maggiore, anche se sono pronto a mettere a disposizione le competenze acquisite in questi anni nei miei diversi incarichi». Credibilità personale del lavoro fatto e temi portati avanti fin dagli esordi in politica sono valsi al primo cittadino gorlese il posto tra i candidati di Forza Italia, dei quali rappresenta il volto nuovo. Ovunque lo porterà il partito, non lascerà mai la sua professione: «La politica è solo un momento della mia vita, non il fine. Lo affronto portando con me la mia esperienza e il mio lavoro».