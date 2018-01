France 2 sta girando un documentario a Saronno.

France 2 Saronno con Silighini

Naturalmente molti i passanti curiosi, nel vedere i mezzi della tv francese a Saronno, oggi pomeriggio. Gli attori Paolo Riva, Alessandra Chiodini, Nunzia Raia e Ivan Brusa accompagnati dal regista e produttore Luciano Silighini Garagnani sono stati i protagonisti di una parte di un documentario. Infatti la tv d’oltralpe lo sta realizzando su Silvio Berlusconi.

Un documentario su Berlusconi

Inoltre in Via Volta all’altezza del palazzo che fu tratto dell’infanzia di Berlusconi, il regista ha parlato del suo prossimo film. “Uno di noi” che racconterà, in risposta al film di Sorrentino “Loro”, una versione reale delle famose cene di Arcore. Il presidente sarà interpretato da Paolo Riva che ha all’attivo centinaia di apparizioni in film. Invece la parte di Nicole Minetti vedrà Alessandra Chiodini. Infine Raia sarà Barbara una ragazza e Brusa interpreterà lo stesso Silighini, amico di lunga data di Nicole Minetti.