Francesca Genesi, pavese trapiantata a Milano per frequentare l’università: è lei Miss Secretroom 2018.

Francesca Genesi si aggiudica un posto alle regionali di Miss Italia

Il Tour Miss Italia 2018 ha concluso un’altra tappa a Legnano: Miss Secretroom è Francesca Genesi. La fascia conquistata nella città del Carroccio le ha spalancato le porte delle selezioni regionali. A ospitare la manifestazione, nella serata di domenica 29 aprile, la discoteca Secretroom. Le ragazze si sono esibite nella loro arte: attrici, cantanti, ballerine e sportive, il talento e i sogni delle belle giovani d’oggi sono stati protagonisti sul palco di Miss Italia.

Tutte le vincitrici

Lo spettacolo è iniziato alle 21, le ragazze si sono mostrate con il body ufficiale del concorso e i loro magnifici abiti da sera. Yoga, tecniche di difesa, canto, ballo, recitazione e imitazioni sono state le esibizioni scelte dai nostri giurati. La miss decretata dal web è stata Alessia Dones, promettente anche a livello canoro, che ha coinvolto il

numeroso pubblico con la sua esibizione. La serata è terminata alle 23.30 con l’elezione di Miss Secretroom. Le prime due classificate passano alle regionali.

Miss Secretroom: Francesca Genesi (passa alle regionali), alta 1.71, originaria di Golferenzo (Pv), vive per studio a Milano dove frequenta lo Iulm; oltre al suo percorso da miss sogna di poter far parte, un giorno, del mondo del cinema. Ama i registi francesi e tutto ciò che è arte, in particolare è appassionata di pittura. Ha praticato danza per sette anni ma poi ha dovuto interrompere in seguito a un incidente automobilistico.

Miss Bellezza Rocchetta: Alessia Uva (passa alle regionali), alta 1.78, di Milano, frequenta il liceo di scienze umane con opzione economico sociale e ama la palestra che è il suo modo preferito per combattere lo stress.

Terza classificata: Alessia Puccia, alta 1.78, di Arese, 18 anni, studia lingue al liceo e l’anno prossimo vorrebbe iscriversi a Medicina. Oltre alla moda ha la passione per lo sport, pratica Muay thai e ama l’equitazione.

Quarta classificata: Giulia De Rosa, alta 1.74, di Paderno Dugnano, ama il canto e la chitarra, si descrive come dolce, pragmatica, testarda, amichevole.

Quinta classificata: Giada Bellanova, alta 1.73, di Parabiago, studia all’università comunicazione interculturale con l’obiettivo di diventare giornalista sportiva perché ama particolarmente lo sport. È la sorella del calciatore del settore giovanile del Milan Raoul Bellanova.

Tra le madrine della serata anche la legnanese Francesca Valenti

Tra le madrine della serata anche la legnanese Francesca Valenti, Miss Secretroom 2017 e Miss Milano 2017, nonché finalista nazionale a Miss Italia (tanti i concittadini che l’anno scorso erano rimasti incollati alla tv per seguire la sua avventura sul palco del Pala Arrex di Jesolo). Le altre madrine erano Federica Negri, Miss Fanuka 2017 di Varese, che lo scorso hanno è arrivata alla fase regionale a un passo dalle prefinali; Claudia Chiellini, approdata alla fase regionale 2018 grazie alla sua selezione a Saint Vincent.

Tra i giurati l’assessore Alpoggio e i consiglieri comunali Farina e Corio

Giurati della manifestazione Edoardo Andreotti, proprietario del Secretroom, nel ruolo di presidente; Federica Farina, consigliere comunale (segretaria); l’assessore all’Urbanistica Gianluca Alpoggio; il consigliere comunale Alessandro Corio; Patrizia Mellini dell’Oratorio delle castellane del Palio di Legnano; l’imprenditore Marco Bruson; e il fotografo Eugenio Barbaresco.