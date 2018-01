Funerale Federica Banfi: il ricordo delle persone care.

Doppio il Rosario il Parroco ha preso la parola annunciando la presenza dell’Arcivescovo di Milano Delpini e la presenza spirituale del Papa. Bergoglio infatti ha manifestato la sua presenza in un’affettuosa lettera, alla partecipazione al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Federica. Attraverso la lettera ha inviato la Benedizione Apostolica.

Don Andrea, il prete che era in montagna con l’oratorio e con Federica, ha voluto ricordare la giovane con alcune sue massime:la gioia di Federica in mezzo agli altri.

“Ti confido Gesù questo tratto luminoso di Federica che riempiva il tempo di tutti noi e rendeva difficile esserle nemici o entrare in competizione con lei. Dobbiamo quindi continuare ad amarla e amare la vita come lei faceva con la sua. Anche perché dal cielo lei ci pizzicotterebbe e a me direbbe Ehi, non fare il vecchietto“.