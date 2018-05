Appuntamento sabato 12 in Santa maria per il concerto del gemellaggio

Gemellaggio musicale Abbiategrasso – Ellwangen

L’instancabile attività del Laboratorio Maffeis non si ferma mai e sabato 12 maggio i ragazzi dell’orchestra MaffeisLab saranno di nuovo protagonisti nel concerto per il gemellaggio con la scuola di musica Johann Meclhior Dreyer di Ellwangen.

Da giovedì i ragazzi tedeschi saranno ospiti delle famiglie abbiatensi, sarà l’occasione per ritrovare vecchi amici (l’anno scorso i nostri ragazzi sono stati ospitati ad Ellwangen) e per legare nuove amicizie attraverso la condivisione e la realizzazione di uno spettacolo musicale che andrà in scena sabato 12 alle ore 21.00 nella splendida cornice del Quadriportico di Santa Maria Nuova.

Da più di vent’anni il momento del gemellaggio è uno dei più attesi e sognati dagli studenti abbiatensi perché dà loro l’opportunità di conoscere e confrontarsi con realtà del tutto diverse, ma inevitabilmente simili. Dopo le prime diffidenze iniziali i legami che si creano tra i ragazzi superano le barriere culturali e linguistiche e si diventa un tutt’uno grazie soprattutto al potere aggregante della musica.

Il programma

Sabato si comincia alle 11 di mattina con l’esibizione in piazza Marconi della Junior Brass Orchestra di Ellwangen che porterà tra i portici del centro le melodie tipiche della Germania. Poi un lungo pomeriggio di prove (le uniche prima dello spettacolo) e alle 21 il concerto che vedrà protagoniste le due orchestre che per l’occasione suoneranno insieme alcuni brani tratti dalle più famose colonne sonore. Ingresso libero, in caso di maltempo il concerto si svolgerà all’interno della basilica.