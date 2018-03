Giochi per bambini: a Robecchetto fervono i lavori per sistemarli.

I lavori di manutenzione dei giochi di Robecchetto con Induno procedono senza intoppi e senza sosta. Negli ultimi giorni, infatti, l’Amministrazione comunale del sindaco Giorgio Braga ha ultimato alcuni interventi di riqualificazione dei giochi per bambini situati nel parco ‘Giardinone’ di Robecchetto e di quelli posti nel parco della Filanda nella frazione di Malvaglio. Non solo manutenzione dei giochi per bimbi, infatti oltre alla ristrutturazione ci sono anche delle New entry tra le attrezzature ludiche proposte. Il sindaco Braga fa sapere anche che i lavori ai giochi sono ormai praticamente conclusi. Oltre all’installazione di nuove altalene adatte sia per i bimbi più piccoli sia per quelli un po’ più grandicelli, la vera novità è la sistemazione di tappetini antiurto al posto dell’erba e del terreno, così da rendere i giochi più fruibili e sicuri a tutti.