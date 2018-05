Giornata motoria a Turate: il maltempo non ha guastato l’appuntamento con lo sport alla scuola secondaria. Le attività atletiche sono infatti state trasferite in palestra e, al di là della gara di velocità che è stata annullata, le sezioni delle medie si sono potute comunque cimentare nel basket, nella staffetta, nel salto in lungo e nel vortex.

Giornata motoria a Turate: vince lo sport

Il dirigente scolastico Angela Serena Ildos si è complimentata con tutti gli studenti, facendo presente che sono stati tutti vincitori al di là del risultato finale. Tra le classi prime ha vinto la sezione A, tra le seconde ha trionfato la B e infine tra le terze, che hanno vissuto intensamente la loro ultima giornata motoria, ha avuto la meglio la C. Carlo Besana, presidente della società ciclista “La Gioiosa”, ha come tradizione fatto da speaker della manifestazione, mentre il Comitato Genitori, che si sta preparando al debutto del servizio pedibus di lunedì, ha dato il suo contributo. Su La Settimana, in edicola da venerdì 25 maggio, le foto di tutte le classi.