Iniziano gli eventi legati alla tappa abbiatense del Giro d’Italia

A 101 giorni dal Giro d’Italia, si parte!

Lunedì 22 gennaio 2018 , Abbiategrasso aderisce all’evento internazionale comune di tutte le città che saranno sede delle tappe del prossimo Giro d’Italia, l’edizione numero 101.

A 101 giorni, quindi, dalla partenza del Giro, la città di Abbiategrasso, con Gerusalemme, Haifa, Roma e le altre città tappa, alle ore 17,30 inizia le proprie attività promozionali che caratterizzeranno con eventi di vario genere la vita cittadina nei prossimi quattro mesi fino alla giornata del 24 maggio, data della tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso.

Appuntamento al Castello

Il ritrovo è per tutta la cittadinanza dalle ore 17,30 presso il castello Visconteo di Abbiategrasso. presso la sala consiliare del castello, alle ore 18 , è in programma un incontro di presentazione al pubblico del libro edito Rcs “Il Giro in vetrina” che racconta il grande spettacolo del Giro d’Italia in una rassegna per immagini, curiosità e aneddoti.

Con gli autori Sergio Meda e Fabrizio Delmati, partecipano all’incontro Pier Augusto Stagi, direttore di Tuttobiciweb e commentatore de “Il Sole 24Ore” e Marino Vigna, medaglia d’oro all’Olimpiade di Roma 1960 ed ex CT della nazionale di ciclismo italiana.