Giro con il sindaco per decidere quali strade asfaltare. Il sindaco di parabiago Raffaele Cucchi, insieme all’assessore ai Lavori pubblico Dario Quieti, percorreranno le vie della città in bici per capire quali strade necessitano di un intervento di riqualificazione. Il tour partirà domani, domenica 8 aprile alle 15 davanti al municipio. Il sindaco invita tutta la cittadinanza, e coloro che hanno suggerimenti su quali vie dovrebbero essere riasfaltate, a unirsi al giro.