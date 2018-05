“Gli infermieri non ti abbandonano mai”. Con questo motto, l’Asst Rhodense partecipa alla Giornata Internazionale dell’Infermiere.

Sabato nelle piazze

Appuntamento sabato 12 maggio nelle piazze per incontrare i cittadini. Dalle 9 alle 13 gli infermieri dell’Asst Rhodense saranno presenti a Bollate in piazza Aldo Moro, a Garbagnate in piazza della Croce e piazza della Chiesa a Bariana e a Rho in piazza San Vittore.

Controlli sui parametri vitali

A tutti i cittadini, gratuitamente, verrà effettuata la misurazione di alcuni parametri vitali come la pressione arteriosa, il peso e la glicemia capillare. A tutti verranno forniti suggerimenti in merito ai corretti stili di vita indispensabili per la prevenzione delle particolari malattie croniche e saranno presentati i servizi erogati dall’Asst Rhodense.