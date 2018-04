L’inverno è finito il 21 marzo, ma per i nostri autoveicoli la primavera è arrivata il 15 aprile. Stop infatti all’obbligo per le gomme invernali (o per le catene al seguito).

Potete continuare a tenerle, tutto dipende dall’indice di velocità

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2014 avente ad oggetto “Impiego dei pneumatici invernali”:

L’uso degli pneumatici invernali consentiti (e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità) non ha restrizioni di carattere temporale. E pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare.

L’indice di velocità è la velocità massima a cui uno pneumatico può viaggiare. E’ riportato sul fianco dello pneumatico.

Ricapitolando, quindi… anche se c’è la deroga

L’utilizzo degli pneumatici invernali riportanti un indice di velocità inferiore a quello prescritto è ammesso solo dal 15 novembre al 15 aprile.

Ma il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso una deroga di un mese dal 15 aprile per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi.

Per chi sgarra, le sanzioni

Dal 16 maggio chi monta pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione rischia una sanzione amministrativa da 422 euro a 1.697 euro, più ritiro della carta di circolazione del veicolo per l’aggiornamento all’UMC.