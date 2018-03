Successo per la lezione sulla truffa effettuata su Internet denominata “phishing”.

Ieri, mercoledì 21 marzo, si è tenuta una sezione intitolata “phishing” con il Dottor Marco Sforza e il Dottor Alberto Caciolo, militari della Guardia di Finanza.

Phishing

Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale ed i due relatori si sono alternati piacevolmente nell’esaminare le varie sfaccettature della problematica che ha suscitato tanto interesse da costringere il Presidente Uate, trascorsa l’ora, ad interrompere l’esposizone per dare spazio alla altrettanto interessante lezione avente ad oggetto l’Egitto, ma non solo.