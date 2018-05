Grande Torino oggi la manifestazione a Superga per ricordare gli invincibili.

Grande Torino

Oggi, venerdì 4 maggio, è la giornata dell’Orgoglio granata. Tanti tifosi del Toro, in queste ore stanno raggiungendo la basilica di Superga, nell’anniversario della tragedia che distrusse la squadra degli invincibili. Ancora oggi la squadra di Valentino Mazzola resta un mito per gli appassionati di calcio, non solo per i tifosi granata.

La manifestazione

Sono tanti i momenti che stanno caratterizzando questa giornata. La sindaco di Torino Chiara Appendino ha già deposto, a nome della Città, un mazzo di fiori, a ricordo delle vittime della tragedia di Superga.

Sul sito dei colleghi de La Nuova Periferia il programma completo.