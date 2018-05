Grandine a Legnano, città imbiancata e tanti disagi.

Grandine a Legnano, strade allagate e traffico bloccato

Nubifragio su Legnano a partire dalle 18.30 di mercoledì 9 maggio. Non solo tuoni, fulmini e acqua ma anche tanta grandine. Grandine che ha imbiancato la città come dopo una nevicata. Il traffico è andato in tilt e il centro e il Sempione sono impraticabili. Alcune strade si sono allagate, i tombini sono esplosi ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Nel video del nostro lettore Giacomo Catalfamo, via Alberto da Giussano trasformata in un torrente:

Acqua nelle cantine e nei negozi

Tanti i disagi anche per i negozianti, alcuni dei quali sono stati costretti a chiudere perché i loro locali sono stati invasi dall’acqua. L’Olona è tracimato e il parcheggio dell’Esselunga di corso Sempione è stato chiuso perché allagato. La stessa sorte è toccata a molte cantine di abitazioni private.